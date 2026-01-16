Определились пары стыковых матчей Лиги конференций: «Кристал Пэлас» сыграет с «Зриньски», «Фиорентина» – с «Ягеллонией», «Ноа» – с АЗ, «Целе» – с «Дритой»
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.
По ее итогам сформировались следующие пары:
КуПС (Финляндия) – «Лех» (Польша)
«Ноа» (Армения) – АЗ (Нидерланды)
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Кристал Пэлэс» (Англия)
«Ягеллония» (Польша) – «Фиорентина» (Италия)
«Шкендия» (Северная Македония) – «Самсунспор» (Турция)
«Дрита» (Косово) – «Целе» (Словения)
«Сигма» (Чехия) – «Лозанна-Спорт» (Швейцария)
«Омония» (Кипр) – «Риека» (Хорватия)
Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные – 26 февраля. Победители стыковых матчей попадают в 1/8 финала, где они сыграют с командами, занявшими на общем этапе места с 1-го по 8-е.
