Определились пары стыковых матчей Лиги конференций: «Кристал Пэлас» сыграет с «Зриньски», «Фиорентина» – с «Ягеллонией», «Ноа» – с АЗ, «Целе» – с «Дритой»

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.

По ее итогам сформировались следующие пары:

КуПС (Финляндия) – «Лех» (Польша)

«Ноа» (Армения) – АЗ (Нидерланды)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Кристал Пэлэс» (Англия)

«Ягеллония» (Польша) – «Фиорентина» (Италия)

«Шкендия» (Северная Македония) – «Самсунспор» (Турция)

«Дрита» (Косово) – «Целе» (Словения)

«Сигма» (Чехия) – «Лозанна-Спорт» (Швейцария)

«Омония» (Кипр) – «Риека» (Хорватия)

Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные – 26 февраля. Победители стыковых матчей попадают в 1/8 финала, где они сыграют с командами, занявшими на общем этапе места с 1-го по 8-е.

