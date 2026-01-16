Бывший защитник «Спартака», «Овьедо», «Виктор Онопко» и сборной России Виктор Онопко рассказал, как не попал в «Барселону» из-за внешности.

«Я совсем недавно узнал, что «Барселона» хотела меня подписать. Но Кройфф или кто-то из его помощников сказал, что я некрасивый, и поэтому меня не взяли», – рассказал Онопко в интервью подкасту El Bigote de Abadía.

Нынешний тренер сборной России также вспомнил, как мог оказаться в «Атлетико», который тренировал Радомир Антич, ранее работавший с Онопко в «Овьедо».