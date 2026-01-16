Появились подробности насчет опции продления контракта Каземиро с «МЮ»

Как сообщает The Athletic, Каземиро может активировать опцию продления контракта с «Манчестер Юнайтед» на год, если в этом сезоне выйдет в стартовом составе определенное количество раз – предположительно 35 матчей во всех турнирах.

© Sports.ru

Текущее соглашение 33-летнего бразильца истекает летом. В нынешнем сезоне Каземиро выходил с первых минут в 18 матчах – все в АПЛ.

На данный момент из турниров у «МЮ» остался лишь чемпионат Англии. Команда не участвует в европейских турнирах и уже вылетела из всех внутренних кубков.

Поскольку до конца АПЛ осталось 17 туров, Каземиро нужно выходить в стартовом составе в каждой игре до конца чемпионата.

Отмечается, что если хавбек выполнит это условие и если «МЮ» квалифицируется в Лигу чемпионов, то в последний год контракта его зарплата вернется к максимальному значению – более 18 миллионов фунтов. Однако люди, близкие к клубу, считают такой сценарий крайне маловероятным.