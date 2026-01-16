"Краснодар" лидирует в РПЛ по одному из показателей

Стал известен рейтинг клубов РПЛ по количеству действий в штрафной площади соперника.

© ФК "Краснодар"

Список лучших клубов по действиям в штрафной площади опубликовал статистический телеграм-канал РУСТАТ. Согласно данным ресурса, лидером первой части сезона по этому показателю является "Краснодар". За 18 туров чемпионата России черно-зеленые совершили 754 действия у ворот соперника, 384 из которых оказались успешными.

Второе место в рейтинге занял "Ростов", совершивший 745 действий в штрафной. Топ-3 замкнул московский "Локомотив" (702).

"Краснодар" является действующим чемпионом России и на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. Второе место занимает "Зенит", уступая "быкам" одно очко. "Локомотив" идет на третьей строчке, набрав 37 очков за 18 туров РПЛ.