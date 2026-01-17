Шишкин: Баринов не по своей воле ушел из «Локомотива»

Экс-защитник «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал переход Дмитрия Баринова в столичный ЦСКА.

«Ситуация с Бариновым, на мой взгляд, нелогичная, но она достаточно простая. Не хочется поднимать эти все разговоры о переговорах, о еще чем-то. Но я, наверное, сказал бы так: что он не по своей воле ушел. Потому что я знаю, как он относится к «Локомотиву». И я думаю, что он сам бы был не против завершить эту прекрасную историю именно в этом клубе», - цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Дмитрий Баринов официально перешел из «Локомотива» в ЦСКА 13-го января 2026-го года. Футболист уже проводит сборы вместе с командой.

В нынешнем сезоне 29-летний Баринов провел 24 игры во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

Дмитрий выступал за «Локомотив» с июля 2016-го года. В 2018 году он с «железнодорожниками» выиграл чемпионат России, а также 4 раза Баринов брал Кубок страны (2015, 2017, 2019, 2021).

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 9 млн. евро.

После 18-ти туров чемпионата России ЦСКА идет на четвертой строчке турнирной таблицы с 36 очками в активе. Лидер РПЛ – «Краснодар» (40). На втором месте – «Зенит» (39), третье занимает «Локомотив» (37).