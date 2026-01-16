Стала известна причина смерти экс-футболиста Акимова

Причиной смерти бывшего футболиста петербургских «Зенита» и «Динамо» Дмитрия Акимова в возрасте 45 лет стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении спортсмена.

15 января стало известно, что Акимов скончался в возрасте 45 лет.

Акимов родился 14 сентября 1980 года в Ленинграде. Он является воспитанником СДЮШОР «Смена». Спортсмен в период с 2000 по 2001 год выступал за «Зенит». Во втором круге сезона-2000 его арендовало минское «Динамо».

Впоследствии футболист выступал за «Тюмень», липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Ростов», «Факел» и петербургское «Динамо». Акимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги России (127 голов). Кроме того, нападающий является бронзовым призером чемпионатов Белоруссии и России 2000-го и 2001 года соответственно.