«Зенит» объявил о проведении товарищеских матчей с китайским клубом

«Зенит» объявил о проведении двух товарищеских матчей с китайским клубом «Шанхай Порт»

«Первая игра с командой из Шанхая состоится 22 января и начнётся в 17:30 по петербургскому времени. Команды сыграют три тайма, продолжительность каждого составит 30 минут. Второй матч пройдёт 26 января, стартовый свисток прозвучит в 11:00. Планируется, что в ответной встрече «Зенит» и «Шанхай Порт» проведут три тайма по 45 минут», — написано в сообщении клуба.
