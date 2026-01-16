Перес хочет подписать Холанда в «Реал»

«Реалу» нужно заплатить более 500 млн евро за трансфер Холанда. Перес «мечтает» о переходе и общается с представителями форварда «Ман Сити» (Sky Sport)
Президент «Реала» Флорентино Перес «мечтает» летом подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщил Sky Sport.
Функционер поддерживает поддерживает связь с представителями футболиста и Рафаэлой Пиментой – агентом норвежца.
Отмечается, что форвард считает «Реал» своей главной карьерной целью.
Однако заключить сделку будет непросто, поскольку у футболиста действует контракт с «горожанами» до 2034 года. Кроме того, в таком случае мадридскую команду должен покинуть Винисиус Жуниор.
Кроме того, за трансфер Холанда «Реалу» придется более чем 500 миллионов евро.
Мирра Андреева о том, какое вымышленное имя даст Мбоко: «Тивитори Комбо или что-то в этом духе. Нужно поговорить с психологом – обычно она придумывает такие вещи»
Определились пары стыковых матчей Лиги конференций: «Кристал Пэлас» сыграет с «Зриньски», «Фиорентина» – с «Ягеллонией», «Ноа» – с АЗ, «Целе» – с «Дритой»
«Реалу» нужно заплатить более 500 млн евро за трансфер Холанда. Перес «мечтает» о переходе и общается с представителями форварда «Ман Сити» (Sky Sport)
Мирра Андреева о том, какое вымышленное имя даст Мбоко: «Тивитори Комбо или что-то в этом духе. Нужно поговорить с психологом – обычно она придумывает такие вещи»
Определились пары стыковых матчей Лиги конференций: «Кристал Пэлас» сыграет с «Зриньски», «Фиорентина» – с «Ягеллонией», «Ноа» – с АЗ, «Целе» – с «Дритой»
«Реалу» нужно заплатить более 500 млн евро за трансфер Холанда. Перес «мечтает» о переходе и общается с представителями форварда «Ман Сити» (Sky Sport)