В «Севилье» прокомментировали новости об интересе ЦСКА к защитнику Саласу

В пресс‑службе «Севильи» заявили «Матч ТВ», что клубу ничего не известно об интересе ЦСКА к защитнику Кике Саласу.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что ЦСКА обсуждает с испанским клубом трансфер 23‑летнего защитника.

— Действительно ли «Севилья» и ЦСКА обсуждают условия трансфера защитника Саласа?

— Нам об этом ничего не известно, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе испанского клуба.

В нынешнем сезоне Салас провел за «Севилью» 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

