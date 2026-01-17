Гол Вирца не помог "Ливерпулю" обыграть "Бёрнли"

"Ливерпуль" не смог добиться победы в домашнем матче 22-го тура АПЛ против "Бернли". Встреча на "Энфилде" завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд перед перерывом: на 42-й минуте отличился полузащитник мерсисайдцев Флориан Вирц. Для 22-летнего немца этот мяч стал третьим в нынешнем сезоне АПЛ.

Во втором тайме "Бернли" сумел сравнять счёт - на 65-й минуте гол забил Маркус Эдвардс.

После этой ничьей "Ливерпуль" набрал 36 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Бернли" с 14 очками по-прежнему идёт 19-м.