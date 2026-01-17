"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" в первом матче Кэррика

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Манчестер Сити" в рамках АПЛ со счетом 2:0. Голами за "Манчестер Юнайтед" отличились нападающий Брайан Мбемо и полузащитник Патрик Доргу. В дополнительное ко второму тайму время VAR был отменен забитый матч атакующего полузащитника Мэйсона Маунта.

Эта встреча была первой для "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне под руководством Майкла Кэррика.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 43 очка. "Манчестер Юнайтед" располагается на четвертой строчке с 35 баллами в своем активе.