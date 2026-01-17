Фанаты «МЮ» скандировали про отца форварда «Сити» после замены

Болельщики «Манчестер Юнайтед» скандировали кричалку про отца Эрлинга Холанда.

© Sports.ru

Это произошло во время замены нападающего «Ман Сити» на 80-й минуте манчестерского дерби, в котором «МЮ» победил (2:0).

«Холанд, как там папа? Холанд, Холанд, как там папа?», – кричали фанаты.

В 2001 году игравший за «Манчестер Сити» Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга Холанда, получил жесткий удар шипами в колено от Роя Кина в манчестерском дерби. Кин был удален, получил три матча дисквалификации и штраф в 5 тысяч фунтов.