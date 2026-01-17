«Холанд, как там папа?» Фанаты «МЮ» скандировали про отца форварда «Сити» после замены

Sports.ru

Болельщики «Манчестер Юнайтед» скандировали кричалку про отца Эрлинга Холанда.

Фанаты «МЮ» скандировали про отца форварда «Сити» после замены
© Sports.ru

Это произошло во время замены нападающего «Ман Сити» на 80-й минуте манчестерского дерби, в котором «МЮ» победил (2:0).

«Холанд, как там папа? Холанд, Холанд, как там папа?», – кричали фанаты.

В 2001 году игравший за «Манчестер Сити» Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга Холанда, получил жесткий удар шипами в колено от Роя Кина в манчестерском дерби. Кин был удален, получил три матча дисквалификации и штраф в 5 тысяч фунтов.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости