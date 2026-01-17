Кассьерра перешел из «Зенита» в «Атлетико Минейро»

Колумбийский центральный нападающий Матео Кассьерра перешел из петербургского «Зенита» в бразильский клуб «Атлетико Минейро», об этом сообщает журналист Иван Карпов. О сделке будет официально объявлено в ближайшее время.

В «Зените» Кассьерра выступал с июля 2022-го года. В нынешнем сезоне он провел 16 игр во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 9 млн. евро.

Матео Кассьеррой также интересовался «Монтеррей».

В «Атлетико Минейро» также играет экс-зенитовец Халк.

После первой части сезона 2025-2026 «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ с 39 очками в активе. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (40). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (37).