Полузащитник «Амкала»: медийный футбол первых сезонов никому не нужен

Хавбек «Амкала» Василий Маврин высказался о турнире Напике и медийных игроках.

© ФК "Амкал"

«Я надеюсь, что в Напике будут играть в футбол. И неважно, будут ли это суперзнаменитые люди. Если будет рубилово, игра на результат – будет смотрибельно. Никому не нужен медийный футбол первых сезонов МФЛ. Все, вектор сменился. Футбол смотрят сейчас из-за рубки, результата. И формат Напике даст возможность прочувствовать градус интерактива и прикольных правил. Я за то, чтобы количество медиа было ограничено. В формате 5+1, если ты попадаешь по мячу через раз, это не особо прикольно», – сказал хавбек «Амкала».

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут. Турнир стартует в конце января.