Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо обратился к болельщикам санкт-петербургской команды.
Ранее сообщалось, что футболист посетил тренировку «Зенита» на сборе в Катаре.
Напомним, бразильский полузащитник выступал за российский клуб с 2021 по 2025 год, откуда перешёл в катарский клуб «Аль-Садд». В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.
Главное сейчас