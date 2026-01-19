Футболист «Зенита» Дивеев объяснил, почему не будет праздновать голы в ворота ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев в интервью «Матч ТВ» заявил, что из уважения к своему бывшему клубу не будет отмечать забитые мячи в ворота ЦСКА. 11 января «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА. Соглашение 26‑летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца сезона‑2028/29. — В чемпионате России у «Зенита» игра с ЦСКА в 28‑м туре в мае. Будете ждать этого матча с особым нетерпением? — Да. Не стану скрывать — хочется сыграть на «ВЭБ Арене». Мне это будет приятно. — Почему такое предполагаете? — В соцсетях писали на эту тему всякую чушь. В большинстве, конечно, поддерживали. Поблагодарили за шесть лет в ЦСКА, пожелали удачи, новых достижений. Посмотрим, что будет на стадионе. Это ведь интересно! Примерно так же, как когда выходишь на игру со «Спартаком». Там ведь такой гул стоит. Меня это заводит. — Если волею судьбы забьете ЦСКА, то будете праздновать? — Нет. Из уважения к клубу и команде, — сказал Дивеев «Матч ТВ». Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. В активе защитника 203 матча за армейцев, 20 голов и пять результативных передач. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил один мяч. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице МИР РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков. «Зенит» с 3 по 10 февраля в Абу‑Даби примет участие в WINLINE Зимнем Кубке РПЛ 2026 года. Прямые трансляции всех матчей турнира будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.