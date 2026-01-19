Английский центральный защитник Марк Гехи подписал контракт с «Манчестер Сити» и завершил свой переход из «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт клуба.

За трансфер 25-летнего игрока сборной Англии «Манчестер Сити» заплатит € 23 млн. Футболист заключил соглашение с клубом до 2031 года.

Прошлым летом защитник чуть не перешёл в «Ливерпуль» за € 40 млн, но сделка сорвалась в последний момент.

Гехи — воспитанник «Челси». В «Кристал Пэлас» он перебрался летом 2021 года за € 23 млн. Действующий контракт защитника рассчитан до 30 июня 2026 года, а по оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость достигает € 55 млн.

В текущем сезоне Марк провёл 33 матча за лондонский клуб, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.