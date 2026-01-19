В "Актобе" прокомментировали слухи о возможных трансферах клуба

Пресс-служба "Актобе" высказалась о возможных трансферах клуба.

"Селекционный отдел футбольного клуба "Актобе" ведёт активную работу на трансферном рынке. Официально пока не хочется ничего комментировать по именам игроков, поскольку ни с кем из перечисленных вами футболистов (да и в целом), не было подписано контрактов", - передает слова пресс-службы "Советский спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что казахстанский "Актобе" может подписать Федора Смолова, Луиша Нани и Миралема Пьянича. Также клуб контактировал с бывшими нападающим "Баварии" Томасом Мюллером, но футболист отказался от трансфера, узнав, что в чемпионате Казахстана придется играть на полях с искусственным газоном.

В прошлом сезоне казахстанская команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 43 очка в 26-ти матчах.