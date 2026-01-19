Черчесов ответил, ждать ли в "Ахмате" новичков

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, ожидаются ли в команде новички.

© ФК "Ахмат"

- Это вопрос к спортивному директору, он больше меня знает. Трансферы – трансферами, однако работа над качеством игры важнее. Понятно, что нужны новички, но и на наших игроков бывает спрос. Мы всех хотим сохранить. Наш скаутский отдел занимается всеми вопросами.

Ранее в "Ахмате" сообщали о том, что несколько игроков будут принимать участие в первом учебно-тренировочном сборе команды. Отмечалось, что по его итогам тренерским штабом будет принято решение о будущем потенциальных новичков в грозненском клубе.

Напомним, в Турции к команде Станислава Черчесова присоединился атакующий полузащитник "Пари НН" Валерий Царукян и защитник "Велеса" Кирилл Кистенев.