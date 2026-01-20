«Реал» получил предложение от саудовцев по Винисиусу

Мадридскому «Реалу» сделали предложение о приобретении крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в размере £ 200 млн, сообщает Indykaila News в социальной сети X. По данным источника, предложение поступило от саудовского клуба. «Сливочные» проинформировали заинтересованную сторону, что Винисиус не будет продан в зимнее трансферное окно — 2026.

Бразильцу 25 лет, за «Реал» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне бразильский вингер провёл 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. Контракт Винисиуса с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 млн.