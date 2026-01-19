Футболист ЦСКА перешел в бразильский клуб

Бразильский "Интернасьонал" объявил о достигнутой договоренности с ЦСКА.

"Футбольный клуб "Интернасьонал" информирует о достижении соглашения с полузащитником Родриго Вильягрой и его нынешним клубом ЦСКА. После завершения формальностей и успешного медицинского осмотра игрок будет официально представлен как новый член команды на сезон?2026", - сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что бразильский "Интернасьонал" арендует у ЦСКА Родриго Вильягру на один сезон с последующим обязательным выкупом за 5 миллионов долларов.

Аргентинец перешел в столичный клуб из "Ривер Плейта" в марте прошлого года за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца 2028 года. Всего Вильягра провел за красно-синих во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 4 миллиона евро.