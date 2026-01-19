«Интернасьонал» объявил о соглашении с ЦСКА по полузащитнику

«Интернасьонал» объявил о соглашении с ЦСКА по Вильягре. Хавбеку осталось пройти медосмотр
«Интернасьонал» объявил о договоренности с ЦСКА по трансферу хавбека Родриго Вильягры.
«Интернасьонал» объявляет о достижении соглашения по условиям контракта с полузащитником Родриго Вильягрой и его нынешним клубом ЦСКА. Спортсмен прибудет в Порту-Алегри в ближайшие дни для прохождения медосмотра и завершения необходимых юридических и административных процедур. После завершения этих процедур и успешного прохождения медосмотра игрок будет официально объявлен новым футболистом клуба на сезон-2026 и присоединится к команде», – говорится в сообщении бразильского клуба.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отдаст аргентинца в аренду «Интернасьоналу» за 400 тысяч долларов с обязательным выкупом за 5 млн, если он сыграет 60% матчей.
Губерниев о невыдаче нейтральных статусов лыжникам: «Очевидно противодействие международной федерации»
Фанаты и члены руководства «Сельты» с накрашенными ногтями пришли на игру с «Райо». Это акция поддержки Борхи Иглесиаса, подвергшегося гомофобным оскорблениям
Орлов о Дивееве: «Очень в себе уверен. Дай бог, чтобы он показал это и в Петербурге без мандража»
Губерниев о невыдаче нейтральных статусов лыжникам: «Очевидно противодействие международной федерации»
Фанаты и члены руководства «Сельты» с накрашенными ногтями пришли на игру с «Райо». Это акция поддержки Борхи Иглесиаса, подвергшегося гомофобным оскорблениям
Орлов о Дивееве: «Очень в себе уверен. Дай бог, чтобы он показал это и в Петербурге без мандража»