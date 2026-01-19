Фанаты и члены руководства «Сельты» пришли на игру с накрашенными ногтями

Болельщики и члены «Сельты» поддержали Борху Иглесиаса.

33-летний форвард подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Севильи» после матча 19-го тура Ла Лиги. Когда форвард гостей выходил со стадиона «Рамон Санчес Писхуан», некоторые зрители кричали ему «надеюсь, ты сдохнешь, гребаный педик» и «покрась ногти».

Болельщики «Сельты» приняли решение организовать акцию в поддержку футболиста. Они призвали всех прийти на игру с «Райо Вальекано» с накрашенными ногтями.

El Pais пишет, что перед матчем у стадиона «Балаидос» собралось множество людей с ногтями небесно-голубого, ярко-синего, черного, розового цвета. Среди них – и 20-летние, и 50-летние, и фанаты в футболках с фамилией Александра Мостового, и болельщики с фамилией Яго Аспаса на спине.

Представители клуба тоже решили поддержать инициативу. Так, появилось фото, на котором c ногтями, накрашенными специальным образом, запечатлены президент «Сельты» Мариан Моуриньо, директор по инфраструктуре Карлос Као Перес и советник президента Серхио Альварес.

Команда из Виго разгрромила «Райо Вальекано» со счетом 3:0.