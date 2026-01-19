Игнатьев предрек, что игрок "Динамо" "покроется паутиной"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об отказе Дениса Макарова переходить из "Динамо" в "Крылья Советов".

© ФК "Динамо"

"Поехать в такую команду, куда приглашают, где тебя хочет руководство, наверное, нормальная ситуация. После того, как он там себя бы проявил, я уверен, что он немножко раскрылся бы как футболист. Но в данной ситуации он покроется паутиной и будет играть во втором дивизионе", - цитирует Игнатьева "Советский Спорт".

Напомним, что Денис Макаров не полетел с основной командой московского "Динамо" на зимние сборы - полузащитник тренируется со второй командой бело-голубых. Контракт футболиста со столичным клубом истекает летом 2026 года.

Сообщалось, что Макаров отказался переходить в самарские "Крылья Советов", так как ждет предложений от более статусных клубов. Всего полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 121 матч и записал на свой счет 22 забитых мяча и 14 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.