Тренера сборной Сенегала освистали после матча

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв покинул пресс-конференцию после финального матча Кубка африканских наций против команды Марокко (1:0) из-за того, что был освистан марокканскими журналистами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Тьяв увел игроков сборной Сенегала с поля в знак протеста после отмены их гола и назначения пенальти в ворота сенегальцев в компенсированное ко втором тайму время при счете 0:0. Через 15 минут футболисты сборной Сенегала вернулись на поле. Вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с пенальти в исполнении марроканца Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время победу одержали сенегальцы.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году. Сборная Марокко выигрывала турнир в 1976 году.

Кубок африканских наций проводится раз в два года. Победителем предыдущего турнира стала сборная Кот-д'Ивуара. Следующий Кубок африканских наций пройдет в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде.