Юран не понял, зачем ЦСКА отдал защитника в «Зенит»

Бывший тренер ряда клубов Российской премьер-лиги РПЛ Сергей Юран признался, что ему сложно понять обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего лусиано Гонду между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Думаю, что обмен Дивеева на Гонду — это личное желание Челестини. Не сомневаюсь, что российский тренер не согласился бы на эту сделку. Все‑таки Игорь является ведущим игроком ЦСКА и центральным защитником, которых в России по пальцам одной руки можно пересчитать», — заявил он.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит», а Лусиано Гонду — в ЦСКА, было объявлено 11 января.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).