«Рубин» объявил о переходе вратаря в «Торпедо»

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о переходе вратаря Никиты Кореца в московское «Торпедо» на правах аренды до конца календарного 2026 года.

«Корец переходит в московское «Торпедо» на правах аренды до конца 2026 года. Никита Корец – воспитанник нашей академии. С 2022 года выступает в главной команде «Рубина», — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина».

Никите Корецу 20 лет, нынешний сезон он начинал в костромском «Спартаке» и провёл за эту команду восемь матчей во всех турнирах, пропустив 10 мячей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 250 тыс.