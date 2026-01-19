Карпину предрекли переезд в Европу

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может получить предложение от испанского клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Не сомневаюсь, что он может получить предложение от клубов Ла Лиги. А дальше уже зависит, как себя проявит. В России Карпин получил большой опыт, плюс он знает испанский язык и местный менталитет», — сказал Бояринцев.

Российский специалист посетил матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» (2:1) в Сан-Себастьяне.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.