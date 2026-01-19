Игрок "Сочи" отправился в эмиратский клуб

Игрок сочинцев отправился в эмиратский клуб.

Защитник "Сочи" Набиль Абердин продолжит карьеру в эмиратском клубе "Аль-Джазира", сообщает пресс-служба клуба. Стороны договорились об аренде 23-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Абердин перебрался в "Сочи" в феврале прошлого года из испанского "Хетафе". Контракт марокканца с "барсами" рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне игрок принял участие в 7 матчах РПЛ и 5 играх Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.