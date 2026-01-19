Инфантино высказался о поведении футболистов и тренеров сборной Сенегала

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино критично высказался об инциденте с уходом футболистов и тренерского штаба сборной Сенегала с поля в финальном матче Кубка африканских наций против Марокко.

Сборная Сенегала добилась победы в дополнительное время (1:0). На восьмой добавленной ко второму тайму минуте судья назначил пенальти в ворота команды Сенегала. После этого большая часть сенегальских игроков покинула поле по требованию главного тренера, но затем вернулась после уговоров капитана команды Садио Мане. На 24‑й добавленной минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил пенальти паненкой по центру ворот — вратарь Эдуар Менди поймал мяч. В дополнительное время Сенегал одержал победу, на 94‑й минуте гол забил Пап Гейе.

— Мы решительно осуждаем поведение некоторых «фанатов», а также некоторых сенегальских игроков и тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом, и точно так же насилие недопустимо в нашем спорте. Это просто неправильно. Мы всегда должны уважать решения, принимаемые судьями на поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил игры, потому что все остальное ставит под угрозу саму суть футбола. Также на командах и игроках лежит ответственность за поведение и подачу хорошего примера болельщикам на стадионах и миллионам зрителей по всему миру. Неприятные сцены, свидетелями которых мы стали, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я еще раз подчеркиваю, что им нет места в футболе, и надеюсь, что соответствующие дисциплинарные органы КАФ примут надлежащие меры, — приводит слова Инфантино Mundo Deportivo.

Сенегальская команда выиграла Кубок Африки во второй раз в истории. Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе объявил, что понедельник, 19 января 2026 года, будет оплачиваемым выходным днем ​​на всей территории страны.