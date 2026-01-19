Судейский скандал омрачил Кубок африканских наций

Финал Кубка африканских наций этого года повторил большинство решающих матчей турнира. Зритель мог увидеть качество африканского футбола. Зрелище как будто не соответствовало значению матча, всю игру окружали полумоменты, полуподходы, полупасы, полуудары и так далее. Похоже все это было на отличный усыпляющий сериал. В целом как и весь плей-офф. Однако так турнир не мог завершиться, ключевые моменты состоялись в добавленное ко второму тайму время. Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай даже объявил 19 января оплачиваемым выходным днем после победы национальной команды страны.

После подачи с углового сенегальский защитник Абдулайе Сек оттолкнул звезду французского "Пари Сен-Жермен" Ашрафа Хакими, после его удара мяч попал в штангу. Затем его добили в ворота. Главный арбитр встречи Жан-Жак Нгамбо Ндала отменил взятие ворот из-за фола после подсказки с системы видеоассистента рефери (VAR). Этот момент показался многим спорным, потому что между игроками шла борьба за мяч. Легкий толчок Сека выглядел не очень убедительным для фола.

Через несколько минут после подачи с углового сенегальский защитник Малик Диуф уронил в штрафной вторую звезду марокканцев — полузащитника мадридского "Реала" Браима Диаса. Арбитр сначала не обратил на это внимания, но Диас подошел к нему и попросил посмотреть повтор. Оказалось, что это был фол — в ворота сенегальцев назначили пенальти. Хотя по картинке оба фола, гол сенегальцев и пенальти марокканцев, были почти одинаковыми. Соответственно, получилась непоследовательность в решениях. Да и фол на Диасе не выглядел стопроцентным для финала на последних минутах.

Главный тренер сборной Сенегала, бывший футболист московского "Динамо" Пап Тьяв призвал игроков своей команды покинуть поле в знак протеста против судейства, они ушли в раздевалку. Конфликт потушил легендарный для сенегальцев Садио Мане, который вывел игроков сборной обратно на поле. Голкипер сенегальцев Эдуар Менди поймал намертво мяч после удара Диаса с 11-метровой отметки, марокканец решил пробить паненку, но вратарь остался по центру. В начале первого дополнительного тайма единственный и победный мяч забил Пап Гейе, поразивший ворота с дальней дистанции.

Сборная Марокко со своими звездами и при домашней арене была главным фаворитом турнира. Самая высокая стоимость состава, рекорд среди африканских команд на последнем чемпионате мира, боеспособная молодежь — все было за марокканцев. И даже арбитр, который принял неоднозначное решение в финале турнира. Но футбольная удача была не на их стороне, а сенегальцы выиграли второй Кубок африканских наций.

Почти невидимый герой турнира

Для Диаса этот турнир был лучшим в карьере. Он забил пять мячей в пяти матчах Кубка африканских наций, установив рекорд. Диас тащил сборную Марокко к долгожданной победе. Однако из-за незабитого пенальти он стал антигероем и врагом для всего марокканского народа. Существует версия, что Диас якобы даже специально не реализовал пенальти, чтобы справедливость восторжествовала — в рамках фэйр-плей. Вряд ли это было так, ведь все было заметно на лице самого Диаса после удара — он прослезился, эмоционально тяжело пережил этот момент. Да и помнить о нем будет до конца жизни. Тем не менее он стал лучшим бомбардиром турнира с пятью мячами.

Звезда "Ливерпуля" Мохаммед Салах пытался улучшить настроение победой в Кубке африканских наций со сборной Египта. Перед турниром он раскритиковал главного тренера английского клуба, из-за чего некоторое время был вне игры. Осадок у руководства наверняка остался, поэтому Салах может сменить прописку уже этой зимой. Международный турнир сборных был своеобразной ярмаркой для египтянина. Все шло довольно хорошо Салах забил четыре мяча, отметившись два раза в играх плей-офф, и вышел со сборной в полуфинал — египтяне уступили сенегальцам (0:1). Но матч за третье место Салаха прибил — он не реализовал 11-метровый в послематчевой серии, египтяне уступили нигерийцам (0:0, 2:4 — по пенальти).

Лучшим игроком Кубка африканских наций был признан сенегалец Мане. Во время турнира победитель Лиги чемпионов заявил, что завершит карьеру в сборной Сенегала после соревнования. Он не был сильно заметен на первой стадии, но именно его гол подарил команде выход в финал, в 1/2 финала сенегальцы прошли команду Египта (1:0). Кажется, что и возвращение команды на поле в финале тоже стало решающим событием для того, чтобы его признали лучшим игроком турнира. Мане, анонсируя завершение карьеры в сборной, рассказал, что хочет запомниться миру не только хорошим футболистом, но и отличным человеком. Так это и получилось.

Удачнее Салаха выступила не только сборная Нигерии, но и звездный нападающий команды Виктор Осимхен. Своенравный нападающий забил четыре мяча наравне с Салахом, но завоевал бронзу турнира. Сборная Нигерии является рекордсменом по медалям среди всех стран — участниц Кубка Африки, в ее активе три победы, пять серебряных и девять бронзовых медалей.

Близко к гибели и неожиданный скандал

Но Кубок африканских наций — это всегда яркость в болельщиках и празднованиях. Одно из таких чуть не привело к трагедии. Нападающий сборной Замбии Патсон Дака забил мяч в добавленное ко второму тайму время матча группового этапа против команды Мали (1:1), который принес команде ничью. После этого нападающий пошел праздновать событие к трибунам. Дака сделал сальто, приземлившись на голову. К счастью для него и сборной Замбии, футболист отделался лишь испугом, он не получил повреждения шеи и продолжил выступление на турнире.

Сборную ДР Конго в образе одного из символов борьбы народов Африки за независимость Патриса Лумумбы поддерживал болельщик Мишель Мболадинг. Во время четырех матчей сборной он стоял на трибуне неподвижно. Конголезцы проиграли команде Алжира в 1/8 финала после добавленного времени (0:1).

Один из алжирских футболистов, Мохамед Амура, высмеял болельщика, показав его падение. Федерация футбола Алжира в тот же момент извинилась за инцидент, попросила извиться и игрока и пригласила болельщика на тренировку. Это не помогло — алжирцы проиграли нигерийцам уже в следующем матче и завершили выступление на турнире (0:2).

Но сами болельщики соответствовали Кубку африканских наций. Тяжелее всего приходилось соперникам хозяев турнира, в каждом матче с трибун доносился свист и гул, когда противник марокканцев владел мячом. Песни, танцы, барабаны — все это снова было на матчах в исполнении африканских болельщиков. Последними такие способы поддержки использовали сенегальцы. На одной из трибун группа болельщиков встала по расцветке одежды в виде флага Сенегала, там же были поклонники футбола в специальных фуражках, они же пели песни и танцевали.

Сборная-закрытие

Обычно Кубок африканских наций дарит болельщикам какие-то сенсации в результатах. Но на этом турнире обошлось без неожиданностей. От начала до конца все команды с приехавшими звездами ожидаемо двигались к финалу.

Достижение установила сборная Кот-д’Ивуара. Ивуарийская команда выиграла турнир 2023 года, но в этом, на удивление некоторых поклонников африканского футбола, дошла до четвертьфинала. На этой стадии сборная Кот-д’Ивуара уступила египтянам (2:3). Этот результат стал лучшим для действующих чемпионов Африки за последние 14 лет. С 2012 года дважды команды не выходили в финальную часть турнира, трижды завершали выступление на групповом этапе и дважды выходили в 1/8 финала.

Сборная Габона провалила турнир. Команда проиграла все три матча на групповом этапе — против Камеруна (0:1), Мозамбика (2:3) и Кот-д’Ивуара (2:3) — и отправились домой. Как сообщил портал The Athletic, правительство Габона после этого отстранило сборную страны от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления. В стране оценили такое выступление сборной Габона как неудовлетворительное и позорное.

Главная звезда команды — нападающий французского "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг получил запрет на вызов в национальную команду. Такое же наказание получил капитан сборной Брюно Манга. Тренерский штаб сборной Габона был полностью распущен.

Следующий Кубок африканских наций пройдет в Танзании, Кении и Уганде с 19 июня по 18 июля. Рекордсменом по победам в соревновании является сборная Египта, в активе которой семь трофеев.