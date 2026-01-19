Жирков высказался о решении стать тренером московского «Динамо»

Юрий Жирков рассказал, что не смог отказаться от предложения московского «Динамо» войти в тренерский штаб Ролана Гусева.

В субботу пресс‑служба «Динамо» сообщила, что Жирков и Роман Шаронов стали ассистентами главного тренера «бело‑голубых» Гусева. Также в тренерский штаб вошел Агустин Киильяборда, который будет отвечать за физическую подготовку игроков.

— Ролан Гусев мне позвонил и сказал, что есть такое предложение. Решил принять его, потому что я отучился, получил тренерскую лицензию. Если бы я отказался, то, наверное, не простил бы себе.

Какие мои функции? По обороне и по крайним полузащитникам.

— Мы видели, что в гостинице разговаривали с молодыми ребятами. Можете поделиться, о чем разговор был?

— Спрашивали о том, как было в Англии, какие тренировки и все такое, — сказал Жирков на видео, которое опубликовано в соцсетях «Динамо».

После 18 туров МИР РПЛ «Динамо» с 21 очком занимает 10‑е место в турнирной таблице.

