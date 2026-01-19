Мусаева спросили, какие позиции нужно усилить "Краснодару"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ушел от ответа на вопрос, какие позиции хотел бы усилить клуб в зимнее трансферное окно.

© ФК "Краснодар"

- Не могу сказать позиции, потому что, если кто-то придет, кто-то должен будет уйти. И если я сейчас назову позиции, это будет некрасиво по отношению к этому футболисту. То есть у нас там есть состав, 20 человек, и [при] любом трансфере на вход будет трансфер на выход.

"Краснодар" ушел на зимнюю паузу в качестве лидера турнирной таблицы. В первой части сезона Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева набрала 40 очков после 18 проведенных туров и на один балл опережает "Зенит", идущий на втором месте.

Весеннюю часть сезона краснодарцы начнут матчем 19-го тура РПЛ, в котором сыграют на своем поле против "Ростова".