Букмекеры оценили шансы главного тренера «Челси» сохранить пост

Букмекеры оценили вероятность того, что Лиэм Росеньор останется главным тренером «Челси» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Sports.ru.

На это событие можно поставить с коэффициентом 1,22. Вероятность того, что специалиста уволят до конца сезона, оценивается коэффициентом 4,00.

Росеньор был назначен главным тренером «Челси» 6 января. На этом посту он сменил Энцо Мареску.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал фаворита Английской премьер-лиги (АПЛ). По его версии, титул возьмет «Арсенал».