В турецком клубе сообщили, когда рассчитаются с российскими игроками

Генеральный директор "Серик Беледиеспор" Барыш Гючлу назвал сроки погашения долговых обязательств перед экс-тренером Сергеем Юраном и рядом футболистов.

© ФК "Серик Беледиеспор"

"Мы практически заключили спонсорское соглашение и надеемся произвести все выплаты до конца этого месяца", - передает слова Барыша Гючлу "Чемпионат".

Сергей Юран занимал кресло главного тренера турецкого клуба "Серик Беледиеспор" в период с июля по октябрь 2025 года. Этой зимой команду покинули несколько российских игроков, среди которых были Кирилл Гоцук, Илья Берковский, Дмитрий Тихий из-за невыполнения перед ними финансовых обязательств.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА может наложить на "Серик Беледиеспор" санкции, если турки не рассчитаются с долгами.