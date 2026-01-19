«Атлетик» сообщил о травме нападающего

«Атлетик» из Бильбао на своём официальном сайте объявил о травме нападающего Иньяки Уильямса. Футболист получил повреждение на тренировке — он травмировал икроножную мышцу левой ноги. Степень тяжести повреждения пока не определена окончательно.

«Медицинские новости про Иньяки Уильямса. Нападающий не смог завершить вчерашнюю тренировку. Он был вынужден покинуть занятие в воскресенье из-за травмы икроножной мышцы левой ноги. Футболист получил травму лёгкой или умеренной степени тяжести. Иньяки предстоит восстановление», — написала пресс-служба «Атлетика».

В текущем сезоне Уильямс провёл за «Атлетик» 19 матчей во всех турнирах и забил всего один гол.