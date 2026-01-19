Агент Мартинса допустил скорый уход полузащитника из "Спартака"

Агент Александр Боннефон, работающий с полузащитником "Спартака" Кристофером Мартинсом, не стал исключать уход игрока из московского клуба.

© ФК "Спартак"

"Может ли Кристофер Мартинс покинуть "Спартак" в зимнее трансферное окно? Он счастлив в "Спартаке", но в футболе всегда возможно все", - приводит слова агента Metaratings.

Опорный полузащитник сборной Люксембурга выступает за "Спартак" с лета 2022 года. Трудовое соглашение 28-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2028-го. В нынешнем сезоне Мартинс принял участие за красно-белых в 16 матчах РПЛ, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Также хавбек провел 5 игр в текущем Кубке России.