Мусаев высказался о прогрессе игроков РПЛ в Европе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, может ли переход в европейский чемпионат помочь в развитии полузащитника команды Эдуарда Сперцяна.

– Переход в европейский чемпионат не может дать Сперцяну большее развитие, чем игра в нынешнем чемпионате России?

– Арсену Захаряну дал этот переход большего развития? В «Динамо» он был яркой звездой. Да, понимаю, что травмы, разные моменты. Не стал же Захарян сильнее?

Может быть Эдик попадет в «Порту», через год в «Интер» или «Милан», но мы не знаем, как это будет проходить.

– Матвей Сафонов стал сильнее за полтора года в «ПСЖ»?

– Матвей как Матвей.

Хотя он говорит, что стал, что другие люди на тренировках, другой контингент, надо быстрее реагировать, первое время долго адаптировался. Он считает, что стал.

Я вижу на поле: Матвей тут тащил, и там тащит, – сказал Мурад Мусаев в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».