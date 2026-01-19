Агент Лички ответил, есть ли к тренеру интерес

Агент бывшего главного тренера московского «Динамо» и «Оренбурга» Марцела Лички Анатолий Николаев рассказал, что ни один клуб на данный момент не проявляет интерес к чешскому специалисту.

Ранее Личка возглавлял «Оренбург» и московское «Динамо», а затем работал в турецком футбольном клубе «Фатих Карагюмрюк», из которого был уволен в конце октября.

— Сейчас из России нет ничего интересного, да и в целом какого‑то конкретного интереса к Марцелу нет. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Николаев «РБ Спорт».

