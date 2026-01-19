Генич прокомментировал скандал в финале Кубка африканских наций

Комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ» назвал позорной ситуацию в конце основного времени финального матча Кубка африканских наций между сборными Марокко и Сенегала.

© Соцсети

Сборная Сенегала добилась победы в Рабате в дополнительное время (1:0). На 90+2‑й минуте сенегальский полузащитник Исмаила Сарр забил гол, но его отменили. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте судья назначил пенальти в ворота команды Сенегала. После этого большая часть сенегальских игроков покинула поле по требованию главного тренера, но затем вернулась после уговоров форварда команды Садио Мане. На 24‑й добавленной минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил пенальти паненкой по центру ворот — вратарь Эдуар Менди поймал мяч. В дополнительное время Сенегал одержал победу, на 94‑й минуте гол забил Пап Гейе.

— Это всё выглядело позорно, неподобающе для уровня и статуса такого турнира. Но, наверное, по‑другому в Африке и не могло быть. Это и про судейство, и про поведение болельщиков. То, что творили сенегальские болельщики, пытаясь пробраться с трибуны и разобраться с судьей… Бедный конголезский судья уже думал, как ему выбираться со стадиона, надеюсь, что всё благополучно закончилось. Всё это было похоже на кино. Если по этой ситуации снимут какую‑то документалочку, то это будет хорошо продаваться, — сказал Генич в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».

Сенегальская команда выиграла Кубок Африки во второй раз в истории. Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе объявил, что понедельник, 19 января 2026 года, будет оплачиваемым выходным днем ​​на всей территории страны.