Игрок «Пари НН» поддержал сокращение лимита на легионеров

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев поделился мыслями относительно возможного сокращения лимита на легионеров в РПЛ.

– Как относитесь к ужесточению лимита на легионеров. Он нам нужен?

– Время покажет.

Как молодой футболист могу сказать, что точно не против, потому что россияне будут получать больше игрового времени. А как это скажется на развитии нашего футбола – только потом узнаем.

– Вам что-то дает работа рядом с легионерами? Молодые игроки учатся у них чему-то?

– Если иностранец качественный, как у нас Боселли, то, конечно, есть чему поучиться.

А если будут набирать средних легионеров, не хочу называть фамилии, но они были в России, то это плохо. Они часто даже уровнем ниже, чем свои ребята.

Думаю, что лимит как раз поможет выбирать более качественных легионеров. И это повысит наш уровень, – сказал Максим Шнапцев.