Легендарный футболист назвал лучших вратарей «Зенита» в российской истории

Бывший голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ назвал лучших вратарей сине-бело-голубых в российской истории.

– В голову всплывают двое: Слава Малафеев и Рома Березовский. А кто-то еще до их уровня пока так стабильно не дошел, – сказал Бородин.

– Возможно, Лунев, с которым «Зенит» брал чемпионства?

– Возможно. Но у меня только две фамилии всплывают на данный момент. По количеству и всему остальному. Все-таки первый трофей в российской истории был при Березовском добыт. А, Слава, все понятно. Все остальные были в команде и принимали участие, но не хочется никого обидеть. Были Лодыгин, Лунев и Миша Кержаков. Сейчас ребята прогрессируют. Кого-то рядом поставить с теми двумя фамилиями мне тяжело.

В нынешнем сезоне основным вратарем «Зенита» стал Денис Адамов.