Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра присоединится к «Атлетико Минейро» в ближайшее время.

«Зенит» договорился с бразильским клубом о продаже нападающего
Стороны достигли полной договоренности о трансфере 28-летнего игрока, сообщает колумбийский журналист Пипе Сьерра. Завтра Кассьерра отправится в Бразилию, где будет официально объявлено о его переходе.

В текущем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 12 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.

