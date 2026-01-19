Футболист «Зенита» сравнил Санкт‑Петербург с Парижем

Защитник футбольного клуба «Зенит» Игорь Дивеев в интервью «Матч ТВ» заявил, что Санкт‑Петербург напоминает ему Париж.

© Соцсети

11 января «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА. Соглашение 26‑летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца сезона‑2028/29.

— Чего ожидаете от жизни в Санкт‑Петербурге, когда команда вернется со сборов?

— Честно, пока не могу сказать. Хотя года полтора назад мы с женой ездили именно посмотреть Санкт‑Петербург. Побывали в Эрмитаже, Исаакиевском соборе. Красивый город. Я бы сказал, что чем‑то похож на Париж. Правда, есть свои нюансы — бывает дождливо, короткий день зимой и осенью. Не очень такое люблю, но ничего страшного. Это дело привычки. Главное, чтобы собака была не мокрая, — сказал Дивеев «Матч ТВ».

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. В активе защитника 203 матча за армейцев, 20 голов и пять результативных передач. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил один мяч.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице МИР РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков.

«Зенит» с 3 по 10 февраля в Абу‑Даби примет участие в WINLINE Зимнем Кубке РПЛ 2026 года. Прямые трансляции всех матчей турнира будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.