Махачкалинское "Динамо" обыграло сербский клуб

Махачкалинское "Динамо" победило белградский "ИМТ" со счетом 2:0.

© ФК "Динамо" Махачкала

В первом тайме пенальти в ворота "ИМТ" реализовал опорный полузащитник Хуссем Мрезиг. В конце второго тайма голом отличился атакующий полузащитник Ражаб Магомедов.

Товарищеские матчи

Голы: Мрезиг, 16 (пен), Р. Магомедов, 83.

"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов, И. Аззи, Аларкон, Кагермазов, Сундуков, Мубарик, Глушков, М. Аззи, Мрезиг, Рам. Магомедов, Агаларов.

2 тайм: Карабашев, Шумахов, Алибеков, Табидзе, Ахмедов, Сандрачук, Зинович, Зайнивов, Р. Магомедов, Сердеров, Будунов.