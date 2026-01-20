Игрок "Спартака" высказался о новом главном тренере

Футболист "Спартака" Руслан Литвинов высказался о новом главном тренере клуба Хуане Карлосе Карседо.

© ФК "Спартак"

"Уже начинаем понимать, что он требует. Видно, что он хочет на поле. Какой футбол хочет видеть Карседо? В целом, комбинационный футбол, агрессивный - то, что хотят видеть наши болельщики. Он хочет, чтобы в обороне тоже все было четко и как можно игр на ноль", - сказал Литвинов "Матч ТВ".

В начале января 2026 года пресс-служба московского "Спартака" объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера клуба. Соглашение с ним рассчитано до конца июня 2028 года. Ранее испанский специалист возглавлял кипрский "Пафос".

На данный момент красно-белые находятся на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "Спартака" в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи".