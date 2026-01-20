Экс-нападающий «Зенита» высказался об уходе Кассьерры

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал возможный уход Матео Кассьерры из клуба.

© ФК «Зенит»

«Вклад Кассьерры в историю «Зенита» огромный. Но атакующая линия клуба требует обновлений, усиления, более амбициозных, высококвалифицированных и напористых футболистов. Ждём усилений в атаке» - сказал Погребняк.

Матео Кассьерра выступает за петербургскую команду с июня 2022 года. Контракт был заключён сроком на три сезона с возможностью продления ещё на один год. Дебютировал за «Зенит» 9 июля в матче за Суперкубок России против «Спартака», забив гол на 90+3 минуте.

В сезоне 2023/24 годов колумбиец стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 21 гол. 19 мая 2024 года в матче против «Ахмата» оформил пента-трик, став третьим игроком в истории чемпионата России, кому это удалось, и вторым – в истории «Зенита».

Всего за сине-бело-голубых 28-летний футболист провёл 126 матчей, в которых забил 52 гола. В составе «Зенита» дважды становился чемпионом России – в сезонах 2022/23 и 2023/24 годов. В сезоне 2023/24 стал обладателем Кубка России. Три раза выигрывал Суперкубок России.