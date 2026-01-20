В «Реале Сосьедад» рассказали о текущем состоянии Захаряна

Представители пресс-службы испанского «Реала Сосьедад» рассказали о текущем физическом состоянии российского полузащитника клуба из Сан-Себастьяна Арсена Захаряна.

22-летний футболист не был включен в заявку на матч 20-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», который завершился победой клуба из Сан-Себастьяна со счетом 2:1. Причиной отсутствия полузащитника в составе на данную игру стали болевые ощущения, локализованные в области левой камбаловидной мышцы.

«Арсен Захарян продолжает восстановление от травмы. Ждем в ближайшее время на тренировках с командой», — заявили в пресс-службе испанского клуба.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. В рамках текущего сезона-2025/26 российский хавбек принял участие в 16 официальных встречах команды во всех турнирах. За этот период времени в статистических показателях игрока зафиксирован один забитый мяч.