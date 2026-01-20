«Кайрат» дома разгромно проиграл «Брюгге»

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Кайрат» и «Брюгге». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей. В прямом эфире встречу показывал сервис Okko.

На 32-й минуте счёт открыл нападающий гостей Александар Станкович, являющийся сыном экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича. На 38-й минуте полузащитник Ханс Ванакен укрепил преимущество «Брюгге». На 75-й минуте нападающий бельгийской команды Ромео Верман довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте защитник Брандон Мехеле забил четвёртый мяч в ворота хозяев. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Адилет Садыбеков забил гол «Кайрата».

После семи матчей казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 36-е место. Бельгийская команда заработала семь очков и располагается на 23-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.