Гендир "Пари НН" высказался о возможном переходе нападающего в "Краснодар"

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев высказался о возможном переходе Хуана Боселли в "Краснодар".

"Да, интерес к нему был и достаточно предметный. Три дня назад "Краснодар" вышел из сделки. Я знаю, что есть ещё ряд запросов по Боселли", - цитирует Карасева "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Пари НН" может совершить сделку обмена с "Краснодаром". К стану нижегородцев мог присоединиться форвард Александр Кокшаров, в обратном направлении должен был последовать Хуан Боселли.

В сезоне-2025/26 Боселли провел за команду Алексея Шпилевского во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей. Контракт уругвайца с клубом рассчитан до конца текущего сезона.